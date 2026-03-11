Омск-Информ
·Общество

Омичам рассказали о подготовке дорожников к снежной буре

На городские магистрали выйдет новая техника.

Городские службы Омска переходят в усиленный режим работы в связи с ожидаемым снегопадом, который начнется уже в ближайшие часы и продолжится всю ночь. Мэр Сергей Шелест поручил вывести на улицы дополнительные бригады рабочих и спецтехнику.

– На улицы города выйдут дополнительные бригады рабочих, а также дополнительные единицы тракторов и самосвалов. Необходимо использовать весь имеющийся ресурс, – сообщил градоначальник.

Шелест также отметил, что в первую очередь на улицы города выйдет новая высокопроизводительная техника.

