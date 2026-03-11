Омск-Информ
·Общество

В омской реке обнаружили критический уровень кислорода

Показатели оказались вдвое ниже нормы.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС выявили низкую концентрацию растворенного кислорода в реке Омь. Пробы воды, взятые накануне, 10 марта, показали значительно меньшие значения, чем положено по норме.

Так, в 0,1 км выше Ростовки обнаружили 2,24 мг на литр растворенного кислорода, а в 1 км выше устья реки Омь – 2,66 мг на литр. Напомним, что, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, нормальное содержание растворенного кислорода в воде зимой составляет 4 мг на литр, а летом – 6 мг на литр.

Такое снижение уровня кислорода создает прямую угрозу для всех живых организмов, обитающих в реке, и может спровоцировать массовый замор рыбы.

