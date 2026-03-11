Омичка отсудила крупную компенсацию у салона красоты за испорченные волосы

Женщине нарастили некачественные пряди и отказались возвращать деньги.

Фото: Freepik.com

Кировский районный суд Омска обязал индивидуального предпринимателя, владеющего салоном красоты, выплатить местной жительнице более крупную компенсацию за некачественную услугу по наращиванию волос.

Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года омичка обратилась в студию по наращиванию волос на улице Ватутина. Она приобрела натуральные волосы пепельного блонда за 54 тыс. рублей и оплатила услугу наращивания стоимостью 16,5 тыс. рублей.

Однако после первого мытья головы наращенные пряди стали желтыми. Помимо этого, истица заявила, что мастер без ее согласия сделала филировку и стрижку ее собственных волос, а также использовала материал, неподходящий по структуре и объему, что привело к повреждению ее натуральных волос.

Попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке не увенчались успехом – салон отказался вернуть деньги. В результате женщина была вынуждена обратиться к другому специалисту для снятия наращенных прядей за свои средства, а затем подала иск в суд.

– Для определения качества товара и услуги судом была назначена экспертиза. Согласно выводам эксперта, накладные пряди имели производственный брак в виде нестойкого окрашивания, – уточнили в пресс-службе судов.

Суд признал факт продажи некачественного товара и оказания некачественной услуги доказанным. Возражения ответчика о том, что клиентка якобы долгое время пользовалась волосами, были отклонены, поскольку женщина практически сразу после процедуры обнаружила недостатки и обратилась с претензией.

В итоге суд взыскал с предпринимателя 260 тыс. рублей, включая стоимость товара и услуги, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда, а также штраф.