Хоценко обсудил с МИД и Минэкономразвития подготовку российско-казахстанских мероприятий в Омске

В Омске прошло совещание по вопросам развития приграничного сотрудничества и подготовки крупных международных событий, которые регион примет в 2026 году.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие во встрече с руководством департамента по связям с субъектами Федерации МИД России и департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития РФ. Основной темой обсуждения стала подготовка к XXII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана и 27-му заседанию Межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран.

Глава региона отметил, что Казахстан остается ключевым внешнеэкономическим партнером Омской области. На него приходится около 30 % внешнеторгового оборота региона. Сотрудничество включает поставки сельхозпродукции, машиностроительного оборудования и нефтехимии, а также совместные проекты, в том числе в сфере семеноводства.

В Казахстане работают представительства омских компаний, а в регионе действует около 120 предприятий с участием казахстанского капитала. Развиваются и гуманитарные связи – в омских вузах обучаются более семи тысяч студентов из соседней страны.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию сотрудничества на Иртыше – в сфере логистики, туризма и инфраструктуры.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Как отметил Виталий Хоценко, Омская область уже начала подготовку к крупным российско-казахстанским мероприятиям 2026 года: создан оргкомитет с участием федеральных ведомств и региональных органов власти.

В ходе визита в Омск также состоялась отдельная рабочая встреча губернатора с директором департамента по связям с субъектами Федерации МИД России Игорем Капыриным. Стороны обсудили развитие международных связей региона и взаимодействие с внешнеполитическим ведомством.

Омская область рассчитывает на поддержку федеральных структур в продвижении инициатив по развитию реки Иртыш, включая проработку межгосударственной программы с участием России, Казахстана и Китая. Кроме того, регион рассматривает возможность открытия в Омске дипломатических представительств стран ШОС, что позволит расширить международное сотрудничество.