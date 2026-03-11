Белокаменный центр без заборов: в Омске вводят единый стандарт благоустройства

Теперь общественные пространства города будут благоустраивать по новым правилам.

Фото: t.me/shelest_sn

Сегодня, 11 марта, стало известно об утверждении новых требований к элементам благоустройства. Изменения станут основой для формирования единого визуального стиля города, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Правила коснутся в первую очередь общественных пространств, улиц и территорий вдоль дорог, где еще нет согласованных дизайн-проектов.

– С учетом застройки, интенсивности использования и наличия уникальных объектов выделено шесть территориальных зон и категорий улиц. У каждой – свои особенности зонирования, выбора покрытий и освещения, в том числе малых архитектурных форм – скамеек и урн, – рассказал мэр.

Особое внимание в документе уделено историческому центру Омска. Мэрия рекомендует проектировщикам придерживаться нейтральной палитры и светлых тонов при выборе материалов. Одно из ключевых нововведений – постепенный отказ от привычных металлических ограждений в пользу «живых» изгородей и озеленения в контейнерах. Кроме того, все инженерные сети, включая кабели связи и электроснабжения, планируют переносить под землю, чтобы очистить небо над центральными улицами.

В ближайшее время городские власти намерены пойти еще дальше и закрепить на бумаге единые стандарты для архитектурной подсветки зданий, а также правила оформления информационных табличек и вывесок. Это должно окончательно избавить Омск от визуального шума и создать комфортную эстетическую среду.

Напомним, что ранее «Омск-информ» уже разбирал проект масштабного благоустройства города.