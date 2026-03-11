Не лунный календарь: омским дачникам рассказали, как «погадать на урожай»

Доцент омского аграрного университета Александр Гавайс считает, что народные приметы не продуктивны.

Декан агротехнологического факультета ОмГАУ им. П. А. Столыпина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Алексей Гайвас рассказал, на что ориентироваться дачникам: на лунный календарь, прогнозы синоптиков или же на народные приметы.

Принцип использования лунного календаря следующий: когда Луна идет на возрастание, энергия и клеточный сок в растениях из подземной части поднимаются вверх и насыщают листья, цветы, бутоны. И соответственно, в этот период лучше проводить посадку, пересадку, все, что касается высадки культур, которые дают урожай выше уровня земли, то есть это томаты, огурцы, перцы и так далее.

фото: https://vk.com/domjour55. автор Вячеслав Крузман

Второй вариант – убывание Луны. Когда энергия, условно, опускается ниже уровня земли, лучше работать с корнеплодами, бороться с вредителями, болезнями и проводить обрезки. Когда же наступает полнолуние или новолуние, то лучше не работать вообще.

– В сельском хозяйстве, если бы мы следовали лунному календарю, то, возможно, мы бы пришли на свой участок и сказали: «Так, 15 дней я ничего не делаю», потому что у Луны цикл, – отметил Гайвас. – Я не скажу, что это миф или не миф, многие этого придерживаются, многие спорят с нами, доказывают, что их правда. Я скажу так: наука это не доказывает. Температура, влажность и т. д., ориентироваться надо на эти показатели. Земля нагрелась, необходимо сеять, необходимо высаживать.

Декан агротехнологического факультета напомнил и про народные приметы, хотя с изменением климата они почти не действуют или вполне себе объяснимы.

– Классическая народная примета: если зацвела черемуха, жди похолодания. Народ подмечал, что происходит в природе, и так сложилось, например, что у нас в Сибири всегда происходит возвратное похолодание. Мы все высадили, все посеяли, у нас все зацвело, и вдруг снег. И это всегда происходит во второй половине мая, когда зацветает черемуха, – привел пример Гайвас.

Ранее начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко сообщала, что снег на территории Омской области начинает таять от 15 до 23 марта. Непосредственно в Омске начало снеготаяния, по многолетним данным, начинается 18 марта.