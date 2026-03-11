Не лунный календарь: омским дачникам рассказали, как «погадать на урожай»

Декан агротехнологического факультета ОмГАУ им. П. А. Столыпина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Алексей Гайвас рассказал, на что ориентироваться дачникам: на лунный календарь, прогнозы синоптиков или же на народные приметы.
Принцип использования лунного календаря следующий: когда Луна идет на возрастание, энергия и клеточный сок в растениях из подземной части поднимаются вверх и насыщают листья, цветы, бутоны. И соответственно, в этот период лучше проводить посадку, пересадку, все, что касается высадки культур, которые дают урожай выше уровня земли, то есть это томаты, огурцы, перцы и так далее.
Второй вариант – убывание Луны. Когда энергия, условно, опускается ниже уровня земли, лучше работать с корнеплодами, бороться с вредителями, болезнями и проводить обрезки. Когда же наступает полнолуние или новолуние, то лучше не работать вообще.
– В сельском хозяйстве, если бы мы следовали лунному календарю, то, возможно, мы бы пришли на свой участок и сказали: «Так, 15 дней я ничего не делаю», потому что у Луны цикл, – отметил Гайвас. – Я не скажу, что это миф или не миф, многие этого придерживаются, многие спорят с нами, доказывают, что их правда. Я скажу так: наука это не доказывает. Температура, влажность и т. д., ориентироваться надо на эти показатели. Земля нагрелась, необходимо сеять, необходимо высаживать.
Декан агротехнологического факультета напомнил и про народные приметы, хотя с изменением климата они почти не действуют или вполне себе объяснимы.
– Классическая народная примета: если зацвела черемуха, жди похолодания. Народ подмечал, что происходит в природе, и так сложилось, например, что у нас в Сибири всегда происходит возвратное похолодание. Мы все высадили, все посеяли, у нас все зацвело, и вдруг снег. И это всегда происходит во второй половине мая, когда зацветает черемуха, – привел пример Гайвас.
Ранее начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко сообщала, что снег на территории Омской области начинает таять от 15 до 23 марта. Непосредственно в Омске начало снеготаяния, по многолетним данным, начинается 18 марта.