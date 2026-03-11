Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Опора ЛЭП упала на жилой дом в Омске

Сейчас специалисты выясняют причину падения.

Сегодня ночью, 11 марта, в Омске упала опора ЛЭП. Инцидент произошел на ул. Лобкова в Ленинском округе. Как видно на фотографии, размещенной очевидцами, конструкция упала на жилой дом.

Как сообщили «Омск-информу» в администрации Омска, опора находится на содержании МП «Электрический транспорт». Работы по ее восстановлению проведены ночью – ее оперативно заменили ремонтной опорой.

– Работы по ее восстановлению оперативно проведены. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, – рассказали в администрации.

На движение общественного транспорта инцидент не повлиял.

·Происшествия

Опора ЛЭП упала на жилой дом в Омске

Сейчас специалисты выясняют причину падения.

Сегодня ночью, 11 марта, в Омске упала опора ЛЭП. Инцидент произошел на ул. Лобкова в Ленинском округе. Как видно на фотографии, размещенной очевидцами, конструкция упала на жилой дом.

Как сообщили «Омск-информу» в администрации Омска, опора находится на содержании МП «Электрический транспорт». Работы по ее восстановлению проведены ночью – ее оперативно заменили ремонтной опорой.

– Работы по ее восстановлению оперативно проведены. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, – рассказали в администрации.

На движение общественного транспорта инцидент не повлиял.