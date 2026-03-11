В департамент мэрии Омска назначили заместителя с широкими компетенциями

Он работает в структуре с прошлого года.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Сегодня, 11 марта, стало известно о кадровых перестановках в руководстве омской мэрии. Пост заместителя главы департамента городского хозяйства занял Канат Кабдулкаримов.

Как рассказали в администрации города, новый управленец не новичок в структуре ведомства. Он работает в ДГХ с августа прошлого года, а до текущего назначения возглавлял профильный отдел, курирующий энергетику и теплоснабжение.

Кабдулкаримов юрист по образованию, обучался в ОмГУ им. Достоевского. За его плечами более шести лет работы в городских структурах, включая должности юрисконсульта в учреждении «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» и замдиректора в городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

На новой должности 39-летнему чиновнику предстоит курировать широкий спектр вопросов: от бесперебойного обеспечения города теплом, водой, газом и светом до содержания кладбищ и решения проблем с безнадзорными животными.

Напомним, что сейчас у директора департамента Евгения Фомина четыре заместителя, среди которых: Михаил Горчаков, Асхат Сабитов, Александр Рюмкин и Канат Кабдулкаримов.