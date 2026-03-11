Инициативные омичи объявили войну иностранным вывескам

В Центральном округе Омска прошли первые рейды по проверке торговых точек на соответствие новым правилам оформления фасадов. Проверку организовали представители КТОС «Центральный-4», в чью зону ответственности входят улицы Маяковского, Куйбышева, Лермонтова и проспект Карла Маркса.
Основная цель таких обходов – привести облик городских улиц к единому стандарту и сделать информацию доступной для всех омичей.
– В ходе мероприятия активистами ТОС выявлены факты размещения вывесок, не соответствующих правилам благоустройства. Цель рейдов – обеспечить единый и понятный облик городской среды, – сообщили в паблике «КТОСы Омска».
Активисты выявили ряд нарушителей, чьи вывески не соответствуют обновленному законодательству, и «указали собственникам устранить недостаток».
Напомним, что с 1 марта этого года в России вступили в силу требования по защите языка: все указатели, стенды, сайты и рекламные конструкции обязаны быть на русском. Закон допускает исключения только для официально зарегистрированных товарных знаков. Использовать иностранные слова можно лишь в качестве перевода-дубля, при этом русский текст должен быть основным и не может быть меньше по размеру, чем иностранный.