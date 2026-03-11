Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Россию пришла первая партия новейших процессоров «Иртыш»

Современные высокопроизводительные процессоры производит компания «Трамплин Электроникс».

Компания «Трамплин Электроникс», входящая в АО «Трамплин Холдинг» известного омского предпринимателя Святослава Капустина, объявила о поступлении в Россию первой партии современных высокопроизводительных процессоров «Иртыш». Первым серийным образцом в России стала модель «Иртыш 632». 

Как ранее сообщал «Омск-информ», процессоры «Иртыш» – это российское высокотехнологичное решение, основанное на архитектуре LoongArch и глубоко переработанное российскими дизайн-центрами.

 – У «Трамплин Электроникс» есть архитектурная лицензия, благодаря которой инженеры компании могут вносить любые изменения в архитектуру процессора. И в первую очередь в процессоры «Иртыш» внедрены собственные сверхфункциональные блоки, отвечающие за безопасность и шифрование данных. Получилось доверенное российское решение для областей, где безопасности уделяется повышенное внимание, – заявили в компании «Трамплин Электроникс».  

 

Процессоры семейства «Иртыш» предназначены для областей, где необходимы локализация, надежность, производительность, ценовая и производственная доступность. Сферы их применения: 

  • Облачные и дата-центры: суверенные серверные решения с полным контролем данных.
  • Высокопроизводительные вычисления: научные и инженерные расчеты, обработка больших объемов данных.
  • Встраиваемые системы: автоматизированные системы управления, ПЛК, бортовые устройства и пр.

В числе заказчиков – государственный сектор и силовые структуры, банки и финансы, промышленность и транспортная сфера, медицина.

Ближайшими аналогами модели «Иртыш 632» по производительности являются серверные процессоры Intel Xeon Gold 6338 и AMD Zen 3. 

 – Процессоры «Иртыш» конкурируют в первую очередь с зарубежными аналогами не только по производительности, но и по цене. И цена процессоров для российских потребителей будет ниже, чем у серверных моделей Intel, – отметили в компании «Трамплин Электроникс». – Наши решения для вендеров будут выгоднее для разработки программно-аппаратных комплексов, чем аналогичные предложения на основе зарубежных процессоров. 

Компания отмечает очень высокий экспортный потенциал новых процессоров – «Иртыш» будет востребован на мировом рынке, поскольку это высокотехнологичное современное решение. Однако в приоритете у «Трамплин Электроникс» удовлетворение спроса внутренних российских заказчиков.

