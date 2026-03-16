Замена суставов, лечение бесплодия и многое другое: какие бесплатные операции делают в «Евромеде» в 2026 году

С 2013 года Медицинский центр «Евромед» проводит лечение пациентов в том числе бесплатно, по полису ОМС.

МЦСМ Евромед

Среди частных клиник «Евромед» является одним из пионеров в сфере предоставления услуг в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Омске. Свою работу в этом направлении Центр начал еще в 2013 году. На протяжении многих лет специалисты клиники подтверждают доверие, демонстрируя высокий профессионализм и надежность в лечении разнообразных заболеваний, обеспечивая пациентам доступ к качественной медицинской помощи.

«Евромед» стремится предоставить пациентам, нуждающимся в высокотехнологичном и специализированном лечении, не только передовые медицинские технологии, но и исключительное внимание, индивидуальный подход и заботу. Эти принципы служат надежной опорой на пути к выздоровлению.

Бесплатно, по полису ОМС, в «Евромеде» можно пройти хирургическое лечение различных патологий, восстановительное лечение в дневном стационаре после операций, а также другие диагностические и лечебные услуги.

Основные направления деятельности «Евромеда» по программе ОМС в 2026 году

Эндопротезирование суставов

Это одно из наиболее востребованных направлений хирургии. Процедура заключается в замене поврежденных суставов современными эндопротезами, позволяет восстановить подвижность пациентов и существенно повысить качество их жизни. Такие операции показаны при выраженных деформациях суставов, дисплазиях, последствиях травм, при некоторых системных заболеваниях. Без своевременного эндопротезирования пациенты испытывают хроническую боль, ограничение двигательной активности, утрату трудоспособности.

Травматологи-ортопеды «Евромеда» ежегодно проводят бесплатное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов. Отбор на операцию (прием пациентов) и перевязки после выписки также оказываются бесплатно.

Хирургическое лечение новообразований молочных желез

В 2026 году в рамках ОМС в «Евромеде» выделено 500 случаев хирургического лечения доброкачественных опухолей молочной железы, в частности фиброаденом. Фиброаденома – это плотное доброкачественное образование, которое, несмотря на отсутствие онкологического характера, требует тщательного медицинского наблюдения и при наличии показаний своевременного удаления. Хирургические вмешательства в «Евромеде» выполняются опытными врачами-онкологами, маммологами.

Операции на ЛОР-органах

Хронические полипы в полости носа могут приводить к затруднению носового дыхания, головным болям и снижению обоняния. Частые ангины и гипертрофия аденоидов нередко вызывают нарушения слуха, проблемы с речью, снижение иммунитета. Хирургическое лечение в таких ситуациях часто является единственным эффективным вариантом, позволяющим полностью устранить симптоматику, предотвратить осложнения и восстановить качество жизни.

По программе ОМС в «Евромеде» в области оториноларингологии проводится удаление полипов, аденотомия, лечение тонзиллита. Операции выполняются с применением видеоэндоскопических технологий – с максимальной точностью и минимальной травматизацией тканей.

Лечение бесплодия

К сожалению, далеко не всем парам удается самостоятельно исполнить мечту о родительстве и зачать ребенка естественным путем. Столкнувшись с бесплодием, многие испытывают отчаяние, полагая, что их мечта неосуществима. Но современная медицина предлагает эффективные решения, и помощь доступней, чем кажется. За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в «Евромеде» можно пройти ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. Для получения помощи необходимо обратиться к врачам-репродуктологам.

Восстановление тазового дна

Ощущение инородного тела, опущение стенок влагалища, проблемы с мочеиспусканием – все эти симптомы могут указывать на возникновение грыжи тазового дна. Это состояние, сформированное последствиями естественных родов, особенно травматичных, или интенсивными физическими нагрузками. Проблема может затрагивать как пациенток в более зрелом возрасте, так и молодых женщин. Важно понимать, что это не только эстетический нюанс, но и серьезное нарушение качества жизни.

В «Евромеде» для решения проблемы проводится реконструкция тазового дна. Операции включают и проверенные многолетним опытом технологии, и современные, например компьютерное 3D-моделирование. Решение по виду операции принимается индивидуально после консультации с оперирующим гинекологом.

Реабилитация и диагностика

В рамках ОМС в «Евромеде» также можно пройти диагностику заболеваний (МРТ органов малого таза беременным женщинам) и реабилитацию после удаления молочной железы или эндопротезирования суставов.

Количество квот каждого направления ограниченно. Подробнее об услугах Медицинского центра в рамках ОМС на сайте и у операторов. Тел. 331-400.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».