Здоровый отпуск: омский инфекционист дала советы, как уберечь себя от болезней на отдыхе

Врач «Евромеда» Любовь Степанова рассказала, какие инфекции могут подстерегать путешественников в жарких странах.

Жаркое солнце, ласковое море и яркие впечатления от знакомства с экзотической культурой – именно так для многих выглядит идеальный отпуск. Тропические страны представляются воплощением мечты. Мало кто задумывается, что за красивыми пейзажами могут скрываться риски для здоровья: от опасных и редких в России малярии или лихорадки Денге до банальных кишечных инфекций, вероятность которых растет на отдыхе. Чего стоит опасаться в отпуске и как защитить здоровье, рассказала в интервью врач «Евромеда», инфекционист высшей категории Любовь Степанова.

– Любовь Алексеевна, что может быть источником инфекции в жарких странах?

– Переносчиками могут быть больные люди, животные, а также насекомые – комары, клещи, блохи. Кроме того, заразиться можно при употреблении загрязненных продуктов и воды.

– Отличается ли перечень возможных инфекционных заболеваний в разных странах?

– Да. Например, по данным ВОЗ, в 2025 году наблюдается высокая активность эпидемического процесса в ряде стран по холере, в том числе стран Азии и Африки. По данным Роспотребнадзора, отмечается значительный рост заболеваемости лихорадкой Денге, а в число наиболее эндемичных стран входят Бангладеш, Индия, Индонезия, Мьянма, Шри-Ланка и Таиланд. В ряде мест Юго-Восточной Азии можно подхватить малярию, а во многих странах Африки и Южной Америки – малярию и желтую лихорадку.

Но инфекциями опасны не только тропики. Например, лихорадка Западного Нила представляет угрозу в некоторых странах Европейского региона, а также Северной Америки.

– Какие инфекционные заболевания особенно опасны?

– Для которых характерны быстрое распространение, тяжелое течение и высокая летальность. Среди бактериальных инфекций можно назвать, например, холеру, брюшной тиф, менингококковую инфекцию.

Среди опасных вирусных инфекций – некоторые трансмиссивные заболевания, передающиеся через укусы комаров: лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила и желтая лихорадка, которые могут протекать в тяжелой форме. Кроме того, это ряд вирусных заболеваний, передающихся от животных, например, крыс и летучих мышей, – лихорадки Ласса, Эбола, Марбург. Их течение часто неблагоприятное.

Стоит упомянуть малярию, вызываемую простейшими: малярийными плазмодиями, передаваемыми через укусы комаров. Паразиты поражают печень и эритроциты, вызывают осложнения и могут привести к летальному исходу.

– Возможна ли вакцинация от этих заболеваний?

– От некоторых – да. Более того, вакцинация против желтой лихорадки является обязательной при въезде в страны, где высок риск заражения. Вакцина против желтой лихорадки является живой, требует однократного введения и формирует пожизненный иммунитет. Ставить ее следует как минимум за 10–14 дней до поездки. О перечне обязательных прививок можно узнать на сайте консульства или посольства страны назначения.

– От каких заболеваний вакцинация не требуется, но рекомендуется?

– Список зависит от планируемого места и вида отдыха. Может рекомендоваться вакцинация от холеры, лихорадки Денге, клещевого энцефалита, японского энцефалита, брюшного тифа, гепатита А, дизентерии. Некоторые прививки, например, от полиомиелита, гепатита B, туберкулеза, в нашей стране ставят в детстве. Перед поездкой следует провести «ревизию» сертификата о профилактических прививках.

– Какие меры профилактики, кроме вакцинации, можно принять дома?

– Выезжая в страны, неблагополучные по малярии, с целью профилактики необходимо регулярно принимать противомалярийные препараты. Их прием нужно начинать за 1 неделю до поездки, продолжать во время путешествия и в течение 1 месяца после возвращения. Рекомендации о лекарственных препаратах можно получить у врача.

– Могут ли симптомы каких-то болезней появиться через несколько недель после поездки?

– Да, при болезнях с длительным инкубационным периодом – некоторых паразитарных инвазиях, например, шистосомозе, дирофилляриозе, малярии, стронгилоидозе, описторхозе, клонорхозе, клещевых инфекциях, вирусных инфекциях, таких как гепатиты А и Е.

­– Известно такое понятие, как диарея путешественников. Почему она возникает и как лечить?

– Заражение происходит при употреблении загрязненной воды и некачественной пищи, контакте с больным человеком, несоблюдении правил гигиены. Наиболее часто «виноваты» энтеротоксигенные штаммы кишечной палочки – в этом случае заболевание, как правило, протекает легко. Более опасны другие возбудители – шигеллы, сальмонеллы, холерный вибрион, кампилобактер и др., течение вызванных ими инфекций обычно среднетяжелое и тяжелое и требует своевременной помощи.

До трети случаев диареи путешественников обусловлены вирусами: норовирусами, ротавирусами, энтеровирусами и аденовирусами. И в ряде случаев это расстройство вызывают паразиты, чаще всего лямблии – лямблиоз наиболее широко распространен в странах Африки, Азии и Северной Америки. Также причиной диареи путешественников может быть резкое изменение диеты и режима.

– Какие неочевидные вещи иметь в виду, отправляясь в поездку?

– Не стоит купаться в водоемах со стоячей водой или медленно текущих водоемах, а на пляже лучше всегда носить обувь, сидеть не на песке, а на полотенце или лежаке: личинками некоторых гельминтов можно заразиться при контакте с почвой и купании в пресных водоемах через неповрежденную кожу. Нельзя допускать попадание воды в рот при купании и употреблять лед, приготовленный из сырой воды. В целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять репелленты и инсектициды, а при нахождении в местности с высокой растительностью носить брюки, высокие носки, одежду с длинными рукавами.