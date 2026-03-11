Омских школьников массово кормили фальсификатом

Специалисты изъяли 381 кг товаров, которые поставлялись в учебные заведения региона.

omskinform.ru

В начале 2026 года специалисты Россельхознадзора Омской области провели масштабную проверку питания в школах, детсадах и домах-интернатах региона. Из 50 отобранных проб в семи случаях лабораторный анализ подтвердил грубые нарушения: подмену состава и несоответствие санитарным нормам.

Так, в сливочном масле от тюменского комбината «Ситниковский» и твороге от омского ИП Ивановой С. А. обнаружили фальсификацию жирового состава. Тюменская сметана от АО «Золотые луга» также не прошла проверку из-за избытка дрожжей.

Не обошлось и без «сюрпризов» в мясных изделиях: в говяжьей печени, из Свердловской области, нашли ДНК свиньи, а в котлетах и тефтелях от омского производителя ИП Кужелева Е. Т. – скрытую в составе курицу.

Россельхознадзор отозвал декларации на всю сомнительную продукцию и аннулировал ветеринарные документы на 381 кг товара, исключив его из легального оборота.