На окраине Омска могут построить 9-этажную парковку

В одном микрорайоне планируют «уместить» 1407 машин.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске проходят общественные обсуждения проекта застройки территории в границах Сибирского проспекта, улиц Архиепископа Сильвестра и Валентины Бисяриной в микрорайоне Московка-2. Согласно проекту, рядом с высотками (от 9 до 20 этажей) должно появиться несколько социальных сооружений.

Главным объектом станет школа с бассейном, рассчитанная на рекордные для города 1679 мест. Также предусмотрены два детских сада, которые суммарно смогут принять почти 1400 детей, крытый каток и центр дополнительного образования.

Проект также включает возможность строительства двух подземных стоянок на 308 машин и трех многоэтажных парковок на 1099 мест суммарно. Одну из них, в юго-восточной части микрорайона, планируют сделать девятиэтажной, сообщает портал Ом1. Высотный гараж должен будет вместить около 600 автомобилей.

Впрочем, утверждение проекта планировки – это лишь юридическая фиксация намерений, и реальное строительство объектов будет зависеть от дальнейшего финансирования и планов застройщика.