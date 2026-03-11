Вернувшийся с отдыха омич нарушил международную конвенцию

Возвращение из отпуска в Шарм-эль-Шейхе обернулось для омича неприятностями на границе.

Фото: Омская таможня

Омича застали с запрещенными предметами в багаже. Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Омск» во время сканирования багажа обнаружили в его сумке два коралла, которые мужчина решил прихватить с собой в качестве сувениров.

Экспертиза подтвердила, что изъятые находки являются природными образованиями коралловых полипов. Как рассказали специалисты, такие кораллы находятся под защитой Конвенции СИТЕС как исчезающий вид. Согласно закону перевозить их через границу можно только с официальным разрешением и обязательным декларированием, чего турист не сделал.

В итоге Омская таможня возбудила против путешественника сразу два административных дела: недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений (по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ и по ст. 16.3 КоАП РФ). Теперь судьбу морских «сувениров» и размер штрафа для их владельца определит суд.