Омск потерял позиции в рейтинге качества общественного транспорта

За год Омск «пропустил» шесть городов.

Omskinform.ru

Омск занял 34-е место среди городов России по уровню развития пассажирских перевозок. По сравнению с прошлым отчетным периодом город ухудшил свои позиции, опустившись сразу на шесть строчек, а его итоговый рейтинг снизился до 57,7 балла.

Аналитики группы компаний SIMETRA оценивали работу транспорта по 65 критериям, при этом наиболее сильной стороной Омска признали ценовую доступность поездок, а самым слабым звеном – безопасность и планомерное развитие транспортной системы.

Эксперты отмечают, что падение показателей Омска происходит на фоне общероссийских трендов: в стране активно сокращается количество дублирующих маршрутов и уменьшается фактическое число машин в автопарках.

На начало 2026 года в реестрах российских перевозчиков числится около 50,5 тыс. автобусов, что значительно меньше показателей прошлых лет. При этом положительной тенденцией стало снижение доли микроавтобусов малого класса, которые теперь составляют менее половины от общего объема транспорта. Лидерами общероссийского списка стали Пермь, Екатеринбург и Новокузнецк, в то время как Омск оказался в середине таблицы.