В Омске полностью перекроют две улицы

Ограничение движения связано с празднованием Ураза-Байрама.

Фото: пресс-центр Администрации Омска

В связи с празднованием Ураза-Байрама 20 марта в Омске вводятся временные ограничения для транспорта. Изменения коснутся улиц 19-я и 20-я Линия на участке от Лермонтова до 10 лет Октября, в районе Сибирской соборной мечети, где пройдут праздничные богослужения.

Согласно графику, движение всех видов транспорта на указанном отрезке будет полностью прекращено с 6:00 до 10:00. Однако ограничения на стоянку и парковку вступят в силу еще раньше. Оставить автомобиль в зоне проведения мероприятий нельзя будет уже с 5:30.

Городская администрация просит водителей заранее планировать свои поездки. В качестве основных маршрутов объезда предлагаются улицы 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия.