Врач оценил шанс заразиться сифилисом от одежды с маркетплейсов

В большинстве случаев заболевание передается половым путем, но шанс заразиться от предметов обихода есть.

Фото создано при помощи ИИ

Опасения омичей и жителей других регионов заразиться сифилисом во время примерки вещей из онлайн-магазинов не имеют под собой медицинских оснований. Об этом сообщил ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

По словам врача, возбудитель заболевания – бледная трепонема – крайне неустойчив во внешней среде и практически моментально погибает вне человеческого организма, особенно на сухих поверхностях ткани.

Специалист в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что, несмотря на общую статистику роста заболеваемости, в большинстве случаев заболевание передается половым путем. Бытовое заражение через предметы обихода (посуду или полотенца) теоретически возможно, но встречается крайне редко, так как требует длительного и тесного контакта с человеком в активной стадии болезни.

Для надежной защиты врач рекомендует регулярно обследоваться у специалистов. Он также подчеркнул, что современная медицина успешно справляется с инфекцией: антибактериальная терапия остается эффективной, а главной залогом полного выздоровления является своевременный визит к дерматовенерологу.