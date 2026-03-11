На Омск надвигается мощная метель

Скорость ветра в отдельных районах области составит 26 м/с.

Фото создано при помощи ИИ

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 11 марта, в Омске и регионе будет переменная облачность. Местами ожидается небольшой и умеренный снег.

Днем температура воздуха в области установится в диапазоне –11…–16 °C. Синоптики также предупредили о метели, снежных заносах, снежном накате и гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, со скоростью 15–20 м/с и порывами в отдельных районах до 26 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночь на четверг, 12 марта, в Омской области ожидается потепление: температура воздуха составит –12…–17 °C, а по северо-востоку региона будет холоднее: –17…–22 °C. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах сохранятся метель, снежные заносы, накаты и гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 15–20 м/с и порывами до 25 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.