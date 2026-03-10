Хоценко возглавил оргкомитет по подготовке предварительного голосования «Единой России»

В Омской области началась подготовка к процедуре отбора кандидатов партии на предстоящие выборы в Государственную думу и Законодательное собрание региона.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Первое заседание регионального организационного комитета прошло 10 марта. Его возглавил секретарь Омского регионального отделения партии, губернатор Виталий Хоценко. В работе приняли участие представители партийной организации, депутаты и общественники.

Предварительное голосование позволит определить кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на выборы. По словам главы региона, реализация народной программы и поддержка со стороны президента России и партии помогают привлекать федеральные средства для развития области. В регионе продолжается газификация, ремонт дорог, строительство и обновление социальной инфраструктуры.

В частности, начато строительство Северного обхода Омска, ведется подготовка к реализации проекта нового аэропорта. Строятся и ремонтируются более 200 социальных объектов, продолжается обновление СКК имени Блинова и ремонт набережной.

Предварительное голосование стартует 11 марта. По его итогам определят кандидатов для включения в партийные списки и выдвижения по трем одномандатным округам в Государственную думу, а также по 22 округам в Законодательное собрание Омской области.

На заседании также утвердили порядок проведения процедуры, перечень необходимых документов для участников и график работы единой горячей линии.