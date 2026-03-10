В Омской области в школе «забыли» о подъемниках для инвалидов

Строительства оборудования пришлось добиваться через суд.

В Тарском районе Омской области прокуратура добилась права ребенка-инвалида на посещение школы.

В ведомство обратилась мать 11-летнего мальчика, сообщив, что сын не может ходить 5-й класс школы в Чекрушево Тарского района. Все потому, что классы для учеников среднего звена расположены на первом этаже. И для кресла, в котором передвигается мальчик, не оборудован подъемник.

При этом в учебном заведении осенью 2025 года провели ремонт. Однако нужное оборудование поставить почему-то забыли.

При этом параметры здания школы позволяют оборудовать лестничный проем наклонным подъемником для инвалидов. Прокуратура подала иск и выиграла суд. Требования ведомства удовлетворены.