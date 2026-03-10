Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Отдых и туризм

Из Омска можно улететь в пять «заграниц»

Аэропорт готовит летнее расписание.

Омский аэропорт готовит к концу марта летнее расписание.

В данный момент из Омска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Новосибирск, Тобольск, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Сургут, Надым, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск. Доступны полеты в столицу Казахстана Астану, узбекский город Наманган, а также чартерные рейсы в Таиланд, Вьетнам и Египет.

Главной интригой остается, какие направления планируется запустить нынешним летом.

·Отдых и туризм

Из Омска можно улететь в пять «заграниц»

Аэропорт готовит летнее расписание.

Омский аэропорт готовит к концу марта летнее расписание.

В данный момент из Омска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Новосибирск, Тобольск, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Сургут, Надым, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск. Доступны полеты в столицу Казахстана Астану, узбекский город Наманган, а также чартерные рейсы в Таиланд, Вьетнам и Египет.

Главной интригой остается, какие направления планируется запустить нынешним летом.