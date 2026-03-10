Пугающее омичей заброшенное кафе подорожало в два раза

Постройку продают вместе с земельным участком.

Фото: 2gis.ru

Сегодня, 10 марта, на электронной платформе торгов стартовал прием заявок на покупку конфискованной недвижимости. Согласно аукционной документации, имущество принадлежит бизнесмену Евгению Стафиевскому, ИП которого сейчас ликвидировано.

С молотка продают здание площадью более 145 кв. метров, расположенное в Ленинском округе по адресу: улица Чайковского, 3б. Новому владельцу отойдет и земельный участок площадью свыше 420 кв. метров.

С 2012 по 2018 год здесь работал банкетный зал «Времена года», однако после закрытия заведения здание быстро пришло в упадок. К 2023 году популярное кафе превратилось в пугающую «заброшку». Местные жители неоднократно жаловались на состояние постройки: здание с выбитыми стеклами стало пристанищем для бездомных, наркоманов и стай бродячих собак. Отметим, что через дорогу от заброшенного здания находится детский сад.

Судьба бывшего кафе решится на аукционе, итоги которого подведут 9 апреля. Цена заброшенного кафе стартует с 10 млн рублей с шагом в 80 тыс. рублей. Ранее, осенью прошлого года, заведение продавали за 4,8 млн рублей, то есть за полгода цена выросла больше чем в два раза.