В Омской области разрешат перестрелять медведей

Самую большую квоту на уничтожение косолапых выдали северным районам.

@GigaChat

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области объявили о начале охоты на бурых медведей. Весенний сезон начнется 1 апреля и завершится 31 мая.

Выдача разрешений на отстрел уже началась. Так, в Большереченском районе разрешат уничтожить одного косолапого, в Знаменском районе – 6, в Нижнеомском – 2, в Тарском -25, в Тевризском – 17, в Усть-Ишимском – 12, в Седельниковском – 4.

Очевидно, что самую большую квоту получили северные районы, где медведей водится в достатке.

В разрешении на добычу животных в качестве сроков охоты указывается не более двух непрерывных временных периодов. Их общая продолжительность составляет не более 30 календарных дней.