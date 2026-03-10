В Омске выставили на торги заброшенный завод, где погиб школьник

Здания пытаются продать уже в четвертый раз.

Фото: torgi.gov.ru

Администрация Омска снова выставила на аукцион объекты незавершенного строительства, расположенные на пересечении улиц 6-я Ленинградская и 6-я Станционная в микрорайоне Московка-2. Речь идет о территории бывшего кирпичного завода, которая приобрела трагическую известность в связи с гибелью ребенка.

Напомним, что 3 октября 2025 года на территории «заброшки» нашли тело пропавшего за день до трагедии 15-летнего школьника. Подросток ушел из дома на улице 6-я Ленинградская и не вернулся обратно.

Позже в местных соцсетях распространилось видео, на котором мальчик, перекрестившись, прыгает с дымовой трубы завода. По неподтвержденным данным, 2 октября у школьника случился конфликт с бабушкой из-за оценок в школе. Опасаясь прихода отца, он сбежал из дома, но так и не вернулся. Позже следственный комитет начал расследование по подозрению в доведении несовершеннолетнего до самоубийства.

Через пару дней после случившегося омичи создали петицию, в которой требовали снести или реконструировать заброшенный завод. Также жители просили установить ограждения, знаки безопасности и регулярный контроль за территорией.

Фото: torgi.gov.ru

За комплекс недостроенных зданий общей площадью более 5 тыс. кв. м мэрия рассчитывает выручить 23 083 000 рублей, шаг аукциона составит около 1,15 млн рублей. К итоговой стоимости лота победителю придется добавить 134,7 млн рублей за выкуп земельного участка площадью 110 тыс. кв. м.

Объекты на территории заброшенного завода выставляют на торги не впервые. Согласно данным сервиса «ГИС Торги», здания пытались продать уже три раза. Во время предыдущих попыток стартовая цена была выше почти вдвое. Тогда только за строения просили более 51 млн рублей, а землю оценивали в 224,8 млн.

Фото: torgi.gov.ru

История этих зданий тянется с 2020 года, когда после судебного решения они перешли в муниципальную собственность. Ранее объекты считались бесхозяйными, однако прокуратура через суд обязала городские власти взять их на баланс из-за аварийного состояния, представляющего угрозу для окружающих.

Согласно информации на сайте торгов, разрешенное использование земли предполагает размещение там служебных гаражей, стоянок или объектов делового управления.

Подача заявок на участие в торгах начнется 11 марта и завершится 6 апреля. Сам аукцион назначен на 15 апреля.