Федеральный телеканал отправился в гастротур по Омской области

Ведущий телеканала «Пятница» Александр Пушков расскажет о сибирской кухне.

В Омскую область приехал шеф-повар и ведущий телеканала «Пятница» Александр Пушков. Гости снимут очередной выпуск гастрономического тревел-шоу «Гастротур».

Планируется, что ведущий расскажет о сибирской кухне и чалдонских рецептах. Съемки проходят в Большеречье. Судя по снимкам с места событий, отмечать приезд в Омскую область собираются по-барски.

Сценарий передачи и дата выхода в эфир не озвучиваются.

