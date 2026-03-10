Отзыв в лоб: Прилепин предложил выдать грабли всем политологам

Скоро стартует большая предвыборная кампания, и на россиян польются «прогнозы и расклады».

Фото: из личного архива Захара Прилепина

Известный российский писатель Захар Прилепин в авторской колонке для телеграм-канала Russia Today выступил с предложением выдать грабли всем российским политологам и чиновникам. Впереди у страны большая предвыборная кампания (осенью будет формироваться новая Госдума), и на избирателей скоро сойдет поток из обещаний, политических прогнозов, раскладов и прочих «гаданий на кофейной гуще». Вся эта болтовня, отмечает Прилепин, больно бьет по населению России.

– Порой хочется, чтоб нашим самым ретивым политологам и отдельным чиновникам выдали в качестве обязательного рабочего атрибута грабли, – пишет Прилепин. – Говорит он, говорит, а в руке держит грабли – черенком вверх, зубцами вниз. Закончил речь, сделал шаг – сразу получил отзыв в лоб. Потому что пока все иначе. Говорят они, а по лбу бьет всю страну.

Литератор, который сейчас несет службу в зоне проведения СВО, отмечает, что никто не хочет учиться на ошибках.

– Говорят, умные учатся на ошибках других, а дураки – на своих. Хорошо, когда б хоть так было. Но проживешь полвека и видишь: никто ни на чем не учится вообще, – отмечает автор.

В качестве примера он приводит Украину, население которой после «евромайдана» сократилось с 35 до 25 млн человек, а тех, кто не убежал из страны, «ловят в сачки, как бешеных собак, и везут на убой».

– Хоть бы кто сказал вслух: чертов «майдан», будь ты проклят! Нет, они еще и празднуют его, – констатирует парадокс Прилепин.

Ничему не учат ошибки и уехавшую из России так называемую либеральную интеллигенцию.

– Четыре года прошло. Ведь сколько раз с тех пор украинская власть показала свое нацистское рыло. Сколько раз Европа лгала о России и унижала тем самое имя свое! А сколько людей разбомбил, скажем, Израиль! А сколько всего Трамп натворил по свету! – приводит примеры Захар Прилепин. – Глянул тут, что пишут наши эмигранты спустя такой срок. А знаете, ничего нового. «Россия сошла с ума. Цивилизованный мир в ужасе. О, несчастная Буча! Когда же рухнет деспотия и мы вернемся на Патрики!» Такая чудесная и бесстыжая пустота в головах.

Европа, вводящая антироссийские санкции в ущерб собственной экономике, тоже ничему не учится.

– В 2022 году они искренне решили, что через полгода угодившая под санкции экономика России рухнет – чуть поднажать, и все, – напоминает писатель. – Четыре года прошло, ничего не рухнуло – ну так они теперь готовят очередной план «Барбаросса». Как будто и этого еще не было. Было ж, все уже было, и не раз. Никто, говорю, ничему не учится. Все долбят одно и то же, как заговоренные!

Диванные аналитики, которых в России сотни и тысячи, признавать ошибки тоже не желают.

– Нас тоже учат на собственных ошибках. Нас учат за шапкозакидательство! Еще в 2015 году, после Дебальцево, я написал колонку, что не надо издеваться над коллективным хохлом, тем более если вы считаете, что он на самом деле русский. Раз он русский, написал я, то и воевать он будет как русский. Мне один политолог тут же пишет в ответ: «Видели мы, как хохол бежал из-под Дебальцево, бреши больше!» И другие хором зашумели: а-га-га, о-го-го, хохла хвалит, гляди на него! Даром что и тогда они в тылу сидели, и нынче сидят, стратеги, драть их за ногу. Ни один не раскаялся в дурости своей, – констатирует писатель.

Единственный российский политик, который честно и открыто признает сделанные ошибки, – это президент Владимир Путин.

– Глава страны честно признает: атаковать неонацистскую власть в Киеве стоило бы раньше. Упустили момент! А в другой раз он же констатирует: да, прежние мирные договоренности с украинской стороной и европейскими, так сказать, партнерами обернулись передоверием этим господам. Они лгут, даже когда молчат. Горько признавать свои ошибки! Но мы хотя бы признаем их! Вернее, глава страны признает, – говорит Прилепин.

Он призывает публичных людей ответственно относиться к своим заявлениям, не обещать невыполнимого и честно говорить об ошибках, если они имеют место. В конце концов, все люди ошибаются, и в этом нет ничего постыдного.