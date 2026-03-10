Омск-Информ
·Политика

«Новые люди» подвели итоги работы на съезде партии

Партия продемонстрировала один из самых высоких показателей принятых инициатив среди оппозиционных сил.

На VI съезде партии «Новые люди» в Санкт-Петербурге были представлены данные о работе фракций в Госдуме текущего созыва. Согласно статистике, фракция внесла 525 законопроектов, из которых приняты 230. Таким образом, доля одобренных инициатив составляет 43,8 %. Для сравнения: у КПРФ этот показатель – 41,3 %, у «Справедливой России – За правду» – 35,2 %, у ЛДПР – 31,6 %.

На мероприятии лидер партии Алексей Нечаев представил программный манифест «12 шагов к стране, в которой хочется жить».

В документе говорится о необходимости пересмотра подходов к регулированию интернета и социальной политики. В частности, авторы предлагают отказаться от блокировок социальных сетей и перейти от политики запретов к большей открытости и доверию со стороны государства.

– Подобные меры могут быть эффективными только на короткой дистанции, – отметил Алексей Нечаев. – Будущее строят те, кто попросту влюблен – в свое дело, в свой город, в свою родину.

По словам политика, фракция в последние годы выступала против блокировок интернет-площадок, повышения призывного возраста и усиления контроля в Сети.

Помимо законодательной работы, на съезде представили региональные проекты и инициативы. Среди них – программы в сфере экологии и зоозащиты, проекты по развитию городов, а также образовательная программа «Я в деле», которая охватила более 620 вузов. По данным партии, в регионах работают 735 ее депутатов.

Также обсуждалась новая акция: в субъектах, где ограничивают мобильный интернет, волонтеры планируют раздавать бесплатный Wi-Fi с помощью портативных роутеров. Предполагается, что подключиться к Сети можно будет по QR-кодам, размещенным на рюкзаках участников акции.

