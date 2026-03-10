Омский ГАУ примет этап Международного конкурса АгроНТРИ-2026

Школьники и студенты колледжей из малых городов и сельских территорий смогут попробовать силы в агротехнологиях и цифровых решениях для сельского хозяйства.

Omskinform.ru

Открыта регистрация на Международный конкурс АгроНТРИ-2026, направленный на популяризацию современных технологий в агропромышленной сфере среди школьников и обучающихся среднего профессионального образования. Организаторами выступают Фонд содействия инновациям, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства и ГК «ЦентрПрограммСистем». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства сельского хозяйства РФ.

Цель проекта – вовлечь молодежь в изучение передовых технологий и инноваций в сельском хозяйстве и дать возможность применить знания на практике. Участники познакомятся с современными разработками в агросфере и попробуют реализовать собственные идеи.

Конкурс проходит при поддержке ведущих аграрных вузов страны, которые выступают региональными площадками для проведения этапов. В 2026 году Омский государственный аграрный университет станет одной из таких баз.

Участники смогут выбрать одно из нескольких направлений. В их числе – «АгроРоботы» (автоматизация управления сельхозтехникой), «АгроКоптеры» (использование дронов в сельском хозяйстве), «АгроСмарт» (дистанционное управление системами выращивания), «АгроМетео» (прогнозирование погоды с помощью цифровых метеостанций), «АгроВет» (технологии в ветеринарии и животноводстве), «АгроБио» (биологическая защита растений), а также направление «ДоброПчел», объединяющее традиционное пчеловодство и цифровые решения.

К участию приглашаются школьники и студенты колледжей из сельских поселений и малых городов России с населением до 50 тысяч человек. Возраст участников – от 11 до 17 лет.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Регистрация открыта на сайте kids.agronti.ru до 30 марта 2026 года. Затем с 1 по 20 апреля состоится всероссийский заочный этап в формате онлайн-тестирования. Региональные соревнования пройдут в мае – июне, а финал – в августе – сентябре. Международный суперфинал AgroInter.School запланирован на октябрь – ноябрь в Москве.

Победители конкурса получат дипломы, памятные подарки и дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.