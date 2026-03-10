Эксперт заявил о подорожании летнего отдыха в России

Главная статья расходов – гостиничный номер.

Фото создано при помощи ИИ

В этом году летний отдых обойдется россиянам в среднем на 8–12 % дороже, чем год назад, заявил декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов. Эксперт назвал этот рост умеренным.

– Если сравнивать летний сезон 2026 года с летом 2025-го, можно говорить об умеренном росте стоимости отдыха – в среднем на 8–12 %. В целом эта динамика соответствует инфляции в секторе услуг и росту издержек туристической отрасли, – сказал Акрамов в комментарии агентству ТАСС.

Фото: Freepik

Эксперт пояснил, что стоимость отдыха тянет вверх подорожание средств размещения. По сравнению с 2025 годом цены на гостиницы на юге России выросли на 10–15 %.

– В предыдущие годы они нередко превышали 20–30 %, тогда как сейчас рынок постепенно выходит на более устойчивую траекторию, – отметил декан факультета туризма. – Спрос растет быстрее, чем предложение качественного размещения. Количество новых гостиниц увеличивается медленно, поэтому при высокой загрузке цены неизбежно повышаются.

Заметнее всего цены на гостиницы и санатории выросли в Сочи, Геленджике, Крыму, курортах Кавказа, на Алтае, Байкале и Камчатке.