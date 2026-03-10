Омским ветеринарам на 50 % увеличили оклады

Изменения коснутся сотрудников подведомственных учреждений ГУ ветеринарии.

Фото: Freepik.com

Главное управление ветеринарии Омской области утвердило изменения в систему оплаты труда сотрудников подведомственных учреждений. Согласно подписанному приказу, в регионе вводится обновленная редакция примерного положения об оплате труда. Новые правила затрагивают широкий круг специалистов – от лаборантов и врачей до технического персонала.

Согласно ст. 129 ТК РФ, оклад – это фиксированный размер оплаты труда за месяц. Сама зарплата складывается из оклада и различных премиальных, социальных и компенсационных выплат.

– Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, – сказано в тексте статьи.

Согласно новой редакции приказа, теперь оклад ветеринарного врача составляет 11,5 тыс. рублей, а специалисты первой категории и ведущий персонал получают от 14 до 15 тыс. рублей. Самые высокие ставки в группе предусмотрены для главных врачей и заведующих – 16 тыс. рублей.

В административном блоке зарплаты специалистов варьируются от 12 до 14,6 тыс. рублей, а руководители подразделений и филиалов могут рассчитывать на выплаты около 17 тыс. рублей. Для рабочих специальностей также установлена четкая сетка: от 8,6 тыс. рублей для санитаров и дворников до 9,5 тыс. рублей для высококвалифицированных водителей и слесарей.

По сравнению с прошлой редакцией документа некоторые оклады увеличились почти на 50 %. Так, с 2024 года ставки ветеринарных врачей и узких специалистов (бактериологов, токсикологов) выросли с 7,6 тыс. рублей до 11,5 тыс. рублей. Подобная динамика прослеживается и у административного персонала: оклады бухгалтеров и юристов поднялись с 8,2 тыс. до 12,3 тыс. рублей, а у руководителей среднего звена и начальников отделов кадров выплаты увеличились с 11,3 тыс. до 17 тыс. рублей. В сегменте рабочих профессий зафиксирована идентичная индексация: минимальные оклады санитаров и дворников были скорректированы с 5,7 тыс. до 8,6 тыс. рублей.