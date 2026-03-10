Омск-Информ
·Происшествия

В Казани вынужденно приземлился самолет из Омска до Москвы

Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Самолет, следовавший из Омска в Москву, совершал вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в воздушной гавани. Инцидент произошел сегодня утром.

– Десятого марта в 04:34 мск в аэропорту Казань по причине плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Омск – Москва (Шереметьево), – заявил инсайдер агентства.  

Пассажира госпитализировали в одну из больниц Казани. Причина ухудшения его самочувствия не называется. Самолет совершил дозаправку и в 05:26 вылетел из Казани, продолжив движение по маршруту.

