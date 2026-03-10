Живописные руины завода в Омской области хотят благоустроить за 100 млн

Проект благоустройства набережной у винокуренного завода в Петропавловке победил во всероссийском конкурсе.

В Минстрое России подвели итоги второго сезона национального студенческого конкурса «Благоустрой!». Работы победителей конкурса могут войти в программу национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Среди проектов, за который взялись будущие архитекторы и урбанисты, – преображение набережной реки Березовки в рабочем поселке Муромцево Омской области. На самом деле река с таким названием протекает в поселке Петропавловка Муромцевского района, и ее чаще всего называют Шайтанкой, а местные жители обозначают водоем просто – плотина. Речка течет рядом с самыми известными руинами Омской области – у винокуренного завода.

Архитектура и инфраструктура

Для конкурса власти предложили участникам бриф, то есть техзадание, по благоустройству набережной в Петропавловке. Именно это место выбрали сами жители района в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

– Над кейсом работали сразу 10 команд, в том числе и студенты-архитекторы из Тульского государственного университета. Ребята разработали уникальный проект «Берег 1895», который стал победителем в номинации «Опорные населенные пункты до 50 тыс. человек», – сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

Архитектурная концепция была создана после нескольких месяцев изучения местности, знакомства с историей, опросов жителей. Студентам помогали специалисты Центра компетенций развития городской среды, а экспертами выступили кандидат архитектуры, архитектор отдела архитектуры и проектирования АНО «Центр компетенций развития городской среды Омской области» Андрей Сергеев, руководитель и главный архитектор, сооснователь бюро «Будни» Ольга Романова, директор АНО «Центр компетенций развития городской среды Омской области» Алексей Сокин, глава Муромцевского района Сергей Казанков.

Смысловым ядром проекта стал памятник промышленной архитектуры «Петропавловский винокуренный завод № 11 им. И. М. Давыдовской». Свою функциональную роль завод утратил еще в советское время, сейчас это руины, хотя и живописные. Историческая застройка и прилегающая территория используются время от времени и не вовлечены в общественную жизнь поселка. В Петропавловке сейчас проживают 9 тыс. человек.

Территория площадью около 15 000 м² привлекательна за счет проведения фестивалей, например, «Муромцевской ривьеры», которая проходит ежегодно 12 июля, в День святых апостолов Петра и Павла. Однако потенциал этого места не поддержан комфортной средой – нет хорошего подъезда и инфраструктуры: освещения, навигации, туалетов, парковок, мест отдыха. К тому же имеются ограничения: участок пересекается с территорией Петропавловского реликтового соснового бора, вырубка и строительство здесь запрещены. Действуют охранные обязательства на объект культурного наследия – завод, а также имеется водоохранная зона реки Березовки.

Почему «Берег 1895»

Эти цифры видны на фасаде здания, однако деревянное здание завода было построено еще в 1860 году. Потомственный почетный гражданин города Тобольска Михаил Корчемкин учел течение речки Шайтанки и решил организовать на ее берегу производство спирта и водки. Завод впоследствии был передан Корчемкиным в наследство дочери Надежде. Она вышла замуж за Николая Давыдовского, дослужившегося до весьма приличного чина действительного статского советника. А в 1895 году было введено в эксплуатацию кирпичное здание винокуренного завода.

Советская власть национализировала завод и до 1936 года он работал по изначальному профилю, а затем перешел на выработку крахмала и патоки. В 1969 году в здании завода произошел сильный пожар, сгорели перекрытия, крыши, и разрушились некоторые стены. После его уже не восстанавливали. Попытки разобрать предприятие по кирпичику не увенчались успехом, и в 1991 году ему присвоили статус памятника.

Новая глава

Проект тульских студентов ориентирован на формирование многофункционального общественного пространства. Набережную реки Шайтанки они хотели бы видеть как зону со сценой на понтонах и амфитеатром, включая благоустроенный пляж.

Для гостей предлагается оборудовать современную игровую детскую площадку, пункт проката снаряжения для прогулок на воде и суше (сапборды, лодки, велосипеды). Выставочную зону с инфостендами предлагают сделать в форме арок.

Оформление места идентично цветовой гамме кирпичного завода. Его предлагают законсервировать, а впоследствии отреставрировать и адаптировать здание под современный гостиничный комплекс.

Просчитана стоимость проекта – 82,3 млн рублей. Это большие деньги, если учесть, что бюджет поселка Муромцево на 2026 год составляет 39,2 млн рублей, а всего Муромцевского района – 937 млн рублей. Однако проект тульских архитекторов будет рекомендован Минстроем России к включению в перечень объектов, вынесенных на Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в 2026 году. Если жители Муромцевского района активно поддержат его в ходе голосования, он войдет в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Тогда на реализацию проекта выделят финансы, свою помощь обещает и региональная власть.

– Со своей стороны наш регион приложит усилия, чтобы концепция туляков получила возможность реализации, – отметил министр Шнипко.

Если все сложится хорошо, то Омская область получит еще один туристский объект, который имеет историческую и рекреационную привлекательность. Для Муромцевского района это будут еще и дополнительные рабочие места.