Медики в России перестанут быть «людьми в белых халатах»

Среди рекомендованных цветов формы медработников нет белого.

Фото создано при помощи ИИ

Минздрав России разработал документ, содержащий рекомендации относительно цвета формы медицинских работников. Всего рекомендовано использовать шесть цветов, и среди них нет белого, который традиционно ассоциируется с медиками.

Новая цветовая гамма одежды разработана в соответствии с иерархией медицинских организаций, сообщает «РИА Новости». Так, руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачам – темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу – салатового цвета.

Младшему медицинскому персоналу предписано носить одежду лавандового цвета, административным работникам – голубого, а для немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалистов выбран серый цвет.

О причинах отказа от традиционного белого цвета в форме медицинских работников неизвестно.