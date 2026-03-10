В Омской области ввели новый способ борьбы с грязным воздухом

Правительство Омской области официально утверждило механизм предупреждения местных предприятий о наступлении неблагоприятных метеорологических условий. Согласно документу, бизнес, чья деятельность напрямую влияет на состояние атмосферного воздуха, обязан оперативно реагировать на прогнозы погоды для снижения вредных выбросов.
Основным источником данных для региональных властей и бизнеса станет Обь-Иртышское УГМС, специалисты которого будут передавать данные в областное минприроды. Отметим, что такие прогнозы относятся к информации общего назначения, а порядок их предоставления строго регламентирован приказами Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Главная обязанность по доведению информации до конечных адресатов возложена на Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Специалисты ведомства должны обеспечивать публикацию актуальных данных в день их получения от синоптиков. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет происходить через официальный сайт министерства.