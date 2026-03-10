Омским старикам и инвалидам предлагают сделать цифровые удостоверения в МАХ

По утверждению специалистов Социального фонда, документ станет заменой бумажного варианта.

Фото: Freepik.com

В отделении СФР по Омской области сделали заявление, что теперь в мессенджере МАХ омские пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут в онлайн-режиме загрузить электронное удостоверение. Оно станет заменой бумажного носителя.

Документом можно пользоваться вместо бумажного удостоверения и с его помощью получать скидки и социальные услуги, бесплатно посещать музеи, подтверждать право на льготный проезд и так далее.

Чтобы оформить онлайн-удостоверение, нужно установить на свой смартфон мобильные приложения MAX и «Госуслуги». Следом нужно дать Социальному фонду свое согласие на выпуск удостоверения. После чего войти в свой профиль в MAX, выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать». После возврата в приложение МАХ автоматически загрузит документ с «Госуслуг».

Цифровое удостоверение сохранится в профиле.