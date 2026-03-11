«Золотой фонд»: работодатели стали чаще брать сотрудников 50+

В условиях демографической ямы возрастные соискатели постепенно занимают свою нишу на рынке труда.

Фото создано при помощи ИИ

В последние пару лет работодатели пересмотрели отношение к сотрудникам старше 50 лет и теперь охотнее нанимают их. Сами работники стали реже сталкиваться с возрастной дискриминацией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные портал SuperJob. Сегодня только 8 % работодателей категорически отказываются нанимать возрастных специалистов.

– В последние год-два появилась заметная тенденция: компании в условиях демографической ямы и других политических и экономических вызовов стали более осознанно включать возрастных соискателей в свою стратегию найма, – отмечает директор практики «Организация и персонал» компании «Рексофт Консалтинг» Маргарита Патрушева.

По словам эксперта, такие крупные работодатели, как «Почта Банк» и «Магнит», осознанно делают ставку на соискателей 50+, чтобы не конкурировать за дефицитную молодежь. Особенно это касается регионов.

Креативное агентство «СберМаркетинг» отмечает, что около 17 % всех пенсионеров в России официально трудоустроены, при этом реальная вовлеченность этой возрастной категории в экономику страны значительно выше. Особенно много работников 50+ в госсекторе, сфере ЖКХ и на производстве. В этих секторах ценятся стаж и локальные связи, говорит руководитель коммерческого отдела аутсорсинговой компании «Эксцельсиор» Александр Смирнов. В ретейле, банках и логистике они составляют 15–20 % от коллектива.

Директор по персоналу и организационному развитию девелопера «Сити21» Наталья Чаттерджи сообщила, что 26 % сотрудников компании составляют работники старше 50 лет, их считают «золотым фондом». Зрелые сотрудники быстро интегрируются в бизнес-процессы, меньше отвлекаются на внешние факторы и стабильнее применяют полученные навыки. Для молодых больше свойственна высокая текучка, сложности с концентрацией на долгосрочных задачах и ожидания быстрых карьерных скачков. Это ставит зрелых специалистов в более выгодное положение для работодателей, которые ценят стабильность.