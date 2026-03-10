Омск-Информ
·Общество

Омичей ждут дополнительные выходные для «чилла»

Одна из коротких недель выдастся летом, остальные – весной.

Российское законодательство приготовило сюрприз омским офисным труженикам. Им предстоит испытать три короткие недели весной и одну летом.

Первая короткая неделя уже началась. Следующие недели предстоит трудиться в обычном режиме.  

В следующий раз четырехдневка случится уже в конце апреля, с 27 по 30 апреля. В мае четырехдневка ожидается после трехдневного празднования Дня Великой Победы. А также в преддверии Дня России в июне: он в этом году выпадает на пятницу и автоматически продлевает выходные.

