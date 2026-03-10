Груда металла: под Омском юный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими

Машина выехала на встречку и врезалась в «лексус».

Фото: t.me/prok_omsk

Вчера, 9 марта, в 19:40 стало известно об аварии в Омском районе на трассе Челябинск – Новосибирск с шестью пострадавшими.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля «Ниссан» при обгоне выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Лексус» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также 4 пассажира «ниссана»: девушки, 17 и 19 лет, а также 60-летние мужчина и женщина.

Судя по кадрам с места аварии, «ниссан» восстановлению не подлежит. Он превратился в груду металла.

Прокуратура Омского района взяла дело на контроль. Проводится проверка.