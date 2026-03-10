Легионер признался, что «Авангард» мыслями уже в плей-офф

«Ястребам» осталось провести в регулярном чемпионате всего четыре игры.

Канадский нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре заявил, что омская команда мыслями уже в плей-офф. До старта Кубка Гагарина «ястребам» осталось провести всего четыре игры – две дома и две на выезде.

– Эти игры уже в ожидании плей-офф. По сути, к плей-офф мы ими уже и готовимся. Мы тренируем и оттачиваем некоторые вещи, которые будут нужны в играх непосредственно за кубок. Это подготовка. И в целом мыслями большинство ребят уже там. В плей-офф, - сказал легионер после вчерашнего матча против новосибирской «Сибири» (1:2, по буллитам).

Ранее другой легионер «ястребов», канадский защитник Максим Лажуа, заявил, что омская команда хочет завершить регулярный чемпионат на победной ноте.

– Мы очень хотим на победной ноте завершить регулярный чемпионат и стартовать в плей-офф с хорошим настроением. Это лучшая пора сезона, все мы ждем ее с нетерпением! – отметил Лажуа.

Плей-офф КХЛ сезона 2025/2026 годов стартует 23 марта.