Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омск начали рекламировать в поездах «Сапсан»

В 2026 году Омск примет большое количество событий федерального и международного уровня.

Культурную столицу России 2026 года – Омск – начали рекламировать в поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Рекламу показывают на экранах, установленных в вагонах «Сапсана».

Пассажиров приглашают принять участие в крупных форумах, которые в этом году принимает Омск. Среди них театральный фестиваль «Золотая маска», Всемирный этнокультурный форум с участием стран СНГ и ШОС, а также «Федеральный сабантуй – 2026». Всего пройдет более 500 различных событий, в том числе полторы сотни федеральных и международных.

·Общество

Омск начали рекламировать в поездах «Сапсан»

В 2026 году Омск примет большое количество событий федерального и международного уровня.

Культурную столицу России 2026 года – Омск – начали рекламировать в поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Рекламу показывают на экранах, установленных в вагонах «Сапсана».

Пассажиров приглашают принять участие в крупных форумах, которые в этом году принимает Омск. Среди них театральный фестиваль «Золотая маска», Всемирный этнокультурный форум с участием стран СНГ и ШОС, а также «Федеральный сабантуй – 2026». Всего пройдет более 500 различных событий, в том числе полторы сотни федеральных и международных.