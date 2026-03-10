Омск-Информ
·Общество

Любинский проспект в Омске больше не будут перекрывать для транспорта

Стартовавший в конце прошло года проект «Зимний Любинский» официально завершен.

В Омске официально завершился проект «Зимний Любинский». С 27 декабря прошлого года главную улицу города перекрывали на выходные для проведения различных мероприятий и гуляний омичей. «Зимний Любинский» стал продолжением проекта «Пешеходный Любинский», запущенного летом 2025 года.

–  С 27 декабря омичи наслаждались зимними забавами, отмечали Новый год и отлично проводили время в самом сердце Культурной столицы! На главной сцене прошло множество событий, которые подарили яркие впечатления омичам и гостям нашего города! Мы водили хороводы, танцевали, пели, участвовали в разных конкурсах и флешмобах и делали прекрасные фотографии! Эти несколько месяцев точно запомнятся нам надолго! – говорится в сообщении телеграм-канала «Любинский проспект».

Теперь омские водители смогут несколько месяцев свободно ездить по главной улице города, в том числе в выходные и праздничные дни.

