В страшной аварии под Омском пострадали пять человек

Среди них есть 13-летний ребенок.

Фото: vk.com/55mvd

В Омской области полицейские устанавливают обстоятельства серьезной аварии, произошедшей сегодня днем. Сообщение о столкновении двух легковушек поступило в дежурную часть в 15:50.

По предварительным данным, на 2-м километре трассы Большие Уки – Тевриз 72-летний водитель автомобиля «Лада» потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой «Хендай», за рулем которой находился 34-летний мужчина.

С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены оба водителя, а также три пассажира «Хендая»: две женщины, 63 и 40 лет, и 13-летняя девочка.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проведения проверки.