Ушла из жизни известная омская журналистка

Людмиле Олейник было 80 лет.

Фото: vk.com/nemezi

В Омске на 81-м году жизни скончалась известный журналист и медиаменеджер Людмила Олейник. О смерти сегодня, 9 марта, сообщил ее сын Дмитрий Олейник.

Людмила Ивановна посвятила профессии более полувека, пройдя путь от литературного сотрудника павлоградской газеты «Звезда» до руководящих постов в СМИ региона. Выпускница факультета журналистики МГУ и Новосибирской высшей партийной школы, она долгое время работала в Омском комитете по телевидению и радиовещанию. В 1987 году она заняла пост заместителя председателя комитета по радиовещанию Омского облисполкома.

В начале 90-х Людмила Олейник работала заместителем главного редактора журнала «Земля Сибирская, дальневосточная», а с 1995 по 1997 год возглавляла телерадиокомпанию «ТелеОмск» в должности генерального директора.

Значительную часть своей карьеры Людмила Ивановна посвятила развитию общественных связей, руководя пресс-службами департамента образования, а затем управления физической культуры и спорта администрации Омска. До 2020 года она продолжала трудиться в сфере спорта, работая в Омской высшей школе спортивного мастерства и БУ «Спортивный город».

Прощание с Людмилой Ивановной Олейник состоится завтра, 10 марта 2026 года, в 13:00 по адресу: ул. 10 лет Октября, 208в.