У омички в квартире выросли шампиньоны

С помощью набора для выращивания женщина собрала три урожая.

Фото: vk.ru/omskmushroom

Омичка смогла вырастить шампиньоны в домашних условиях. Об этом она рассказала в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».

Женщина поделилась, что идея эксперимента родилась во время подготовки школьной научной работы ее ребенка. Набор для выращивания грибов семья приобрела на маркетплейсе.

– Выращивали в конце ноября/декабре. Поставили на балкон, погода была мягкая, на балконе было в среднем +10–15 градусов тепла. Как бахнули морозы – перенесли в комнату и поставили там же у балконной двери на пол. Вообще ничего сложного, смешали субстрат и землю, поливали и опрыскивали по инструкции, – рассказала омичка.

По словам женщины, ей удалось собрать три богатых урожая.