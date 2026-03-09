Спасал товарищей: на СВО погиб уроженец Омской области

Ему было 42 года.

Фото: vk.ru/nekrologkungur

В Омской области простятся с погибшим в зоне специальной военной операции 42-летним командиром отделения противотанковых управляемых ракет Алексеем Деркачом. Об этом сообщили в группе некрологов Кунгурского муниципального округа во «ВКонтакте».

Алексей был призван по мобилизации 28 сентября 2022 г. Служил в боевой бригаде, освобождал Белогоровку, Северск, был неоднократно ранен и контужен. Спасая своих товарищей, он погиб 21 февраля.

Сообщается, что Алексей Деркач был сыном, мужем, отцом, добрым и верным другом. Погибшего похоронят в Омской области, на малой родине бойца.