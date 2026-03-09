Омск-Информ
Общество

На Омскую область надвигается новая волна морозов

Гидрометцентр включил Омск в зону мощного похолодания.

После кратковременного потепления в Омскую область снова вернутся сильные холода. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, сибирские морозы, которые ненадолго отступили на Урал, снова набирают силу и двигаются на восток.

– Возвращается сильный холод в Сибирь после их отступления на Урале, но он будет постепенно отступать на восток благодаря атлантическому воздуху. Но наиболее сильные морозы до минус 16 градусов ожидаются на северо-востоке и востоке европейской России, в Пермском крае, большей части Приволжья, а также на востоке Волгоградской и Астраханской областей, – приводит слова специалиста «РИА Новости».

Также похолодание затронет Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области, юг Западной и Центральной Сибири, Кемерово, Новосибирскую область, Хакасию, Алтайский край и Республику Алтай.

