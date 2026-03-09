Омским педагогам допобразования выплатят 1 млрд рублей

Выплаты получат порядка 800 учителей.

Педагогам дополнительного образования, работающим в учреждениях Омска, выделили более 1 млрд рублей на выплаты зарплат. Об этом сегодня, 9 марта, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Финансирование из областного бюджета рассчитано на 2026–2028 годы. Всего выплаты получат около 800 педагогов.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, ежегодно на оплату труда городских специалистов будет направляться по 345,8 млн рублей.