В небе над Омской областью заметили огромного хищника

Краснокнижную птицу увидели в Седельниково.

Фото: vk.com/upr_zhivmir

В Седельниково инспекторы Управления по охране животного мира встретили одну из самых крупных и величественных птиц Омской области – орлана-белохвоста. Редкий хищник попал в кадр во время планового объезда территории.

Размах крыльев этой птицы может достигать 2,5 метра. Инспекторы определили, что это особь старше пяти лет. Об этом говорит чисто-белый хвост.

– Даже для нас, инспекторов, каждая такая встреча – как праздник. Во-первых, глазам своим радуешься, во-вторых, понимаешь: раз орлан здесь поселился, значит, с природой в районе все в порядке. Тишина есть, рыбы вдоволь, никто не беспокоит, – говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства отметили, что орлан-белохвост занесен в Красную книгу.