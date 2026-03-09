Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» готовится разгромить «Сибирь» на домашнем льду

Матч начнется в 17:00.

Сегодня, 9 марта, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против новосибирского клуба «Сибирь». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

Прошлая встреча команд завершилась победой «ястребов». Матч закончился со счетом 2:1.

Сумеют ли «ястребы» обыграть соперника еще раз, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 17:00 по омскому времени.

